Côte d'Ivoire: La Police digitalise l'enregistrement des clients des hôtels

En Côte d'Ivoire, la Police nationale a digitalisé l'enregistrement des clients dans les hôtels. Une mesure visant à lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes.

La police ivoirienne digitalise l'enregistrement des clients des hôtels

La Direction générale de la police nationale (DGPN) a procédé au cours d'une cérémonie tenue vendredi dernier à la salle des fêtes de l'Ecole de Police d’Abidjan, au lancement de l'application HORA (HOtel Registration Application). Ce logiciel (HORA) vise à renforcer la sécurité dans les hôtels.

En effet, le système vise également à simplifier la procédure d'enregistrement et de traitement des informations client collectées, mais plus généralement de rendre plus efficace les services de police. Selon la police, toute cette procédure se fait dans le respect des textes sur la protection des données à caractère personnel.

Dans ce cadre, les clients ont désormais un QR code à scanner avant leur arrivée à l’hôtel ou à la réception de l’hôtel, et à renseigner les mêmes informations habituellement données sur les fiches papier qui étaient par le passé utilisées. Le système est doté d’intelligence artificielle capable de reconnaître les informations photos et écrites de documents d’identité tels que le passeport. En plus des réceptifs hôteliers déjà dotés, ceux des villes devant recevoir la CAN 2023 seront installés en priorité (QR CODE et formation des réceptionnistes).

"Fini les centaines de fiches à stocker, fini les va-et-vient entre les services de police pour la transmission de ces documents. En plus d’une meilleure collaboration avec la Police en cas d’infraction dans les hôtels, nombreuses sont les raisons de l’enthousiasme de l’industrie hôtelière. Ceux qui ont participé à la phase pilote, et aidé à améliorer l’outil ont chaleureusement témoigné de leur satisfaction lors de la cérémonie", a indiqué la DGPN.

Développé et hébergé par la Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques (DITT) au profit de la Direction de l’Identification Judiciaire (DIJ), HORA constitue un travail collaboratif intra police de modernisation. À propos de modernisation, rappelons que déjà, depuis deux ans, la Direction du Laboratoire Central de la Police (DLCP) a obtenu la certification ISO des laboratoires de la Police Nationale de Côte d’Ivoire.