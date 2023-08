Municipales à Korhogo : Lacina Ouattara décline ses priorités

À l'occasion du lancement de sa campagne pour les municipales à Korhogo, le vendredi 25 août 2023, le candidat du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Lacina Ouattara dit Lass PR, a sonné la mobilisation des électeurs en vue de son élection à la tête de la mairie.

Municipales à Korhogo : Lacina Ouattara annonce la construction de nouvelles écoles

Lacina Ouattara dit Lass PR, candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), pour les élections municipales à Korhogo, a procédé le vendredi 25 août 2023, au lancement de sa campagne aux côtés Fidèle Sarassoro, Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la République et candidat du RHDP pour les Régionales dans le Poro.

Devant les potentiels électeurs venus en grand nombre, Lacina Ouattara a présenté les grandes lignes de son programme dans lequel figure en bonne place la construction d’une nouvelle mairie pour donner fière allure à la ville de Korhogo. Il envisage également le renforcement du système scolaire par la construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires de la commune. Lass PR souhaite, en outre, s’il est élu, procéder au renforcement du système sanitaire de la ville et réaliser de nombreux projets en faveur des populations de la commune de Korhogo.

Le samedi 26 août 2023, Lacina Ouattara a sillonné les quartiers de Korhogo, notamment Kassirimin, Téguéré, Quartier 14, Résidentiels 1 et 2 et Air France, pour mobiliser les électeurs en faveur de sa candidature. Partout où il est passé, Lacina Ouattara a présenté son programme et invité les populations à porter leur choix sur la liste RHDP, à l’occasion des élections municipales du 2 septembre prochain, à Korhogo.

Il n’a pas manqué par ailleurs, de rendre hommage au Président de la République Alassane Ouattara. « Je remercie le président de la République, Alassane Ouattara pour la confiance qu’il a placée en moi. Je remercie particulièrement la première Dame Dominique Ouattara. Je suis ce que je suis grâce au couple présidentiel. J’invite les populations à voter pour moi pour le développement de la commune de Korhogo », a indiqué le candidat du RHDP.

Réputé pour sa générosité et sa proximité avec les populations depuis plusieurs années, Lacina Ouattara promet, s’il est élu, renforcer ses actions sociales auprès des populations à faibles revenus et soutenir l’autonomisation des femmes, afin de lutter efficacement contre la pauvreté de la commune de Korhogo.