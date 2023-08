Côte d’Ivoire : Ariel Sheney et sa femme attristés

La femme d’Ariel Sheney est actuellement très abattue. Déjà orpheline de père il y a 5 ans, la chroniqueuse Nadiya Sabeh vient de perdre sa mère. C’est elle-même qui a donné l’information à travers un post sur sa page Facebook.

Ariel Sheney et son épouse ont perdu un être cher

La joie de vivre de l’épouse du chanteur Coupé-décalé, Ariel Sheney, vient de prendre un gros coup. Celle qui se nomme Nadiya Sabeh et que les ivoiriens ont adoptée par ses jeux de scène à l’émission C’Midi sur RTI1 en tant chroniqueuse et aussi de comédienne, a perdu sa mère. C’est très assommée que la belle métisse venue de la ville d’Oumé a annoncé la triste nouvelle le mardi 29 août vers la fin de la journée sur sa page Facebook accompagné de photos en compagnie de celle qui lui a donné la vie. ‘’Tu va me manquer amto. Repose toi et n’oublie pas de dire à ton grand frère comment je me bat ici sur terre pour que vous soyez fière de moi’’, écrit-elle.

La femme du colonel Lôbôfouê, n’a pas donné plus de détails dans son post sur les circonstances du décès de sa maman. Dans tous les cas, les spéculations vont déjà train pour indiquer que c’est sûrement suite à une longue maladie que la génitrice de Nadiya Sabeh qu’on appelle Chikaya et plus connue sous le nom de ‘’mère autorité’’, dans le village de Scierie Jacob à Oumé. A l’annonce de la mauvaise nouvelle, les messages de condoléances d’internautes et de célébrités ont rapidement commencé à affluer.

Cependant, celle qui incarne le personnage du Grand Philosophe '’Albert Kpaitaizouè'', était déjà orpheline de père il y a maintenant 5 ans. En mars dernier, la compagne d’Ariel Sheney avait rendu un hommage à son papa à travers un message poignant sur les réseaux sociaux. ‘’5 ans aujourd’hui c’est comme si c'était hier. La crainte de Dieu, l’amour, l’humilité, le courage et la persévérance, merci papa de me les avoir inculqués. J’aurais le temps de vous dire qui était vraiment Mr Sabeh Hassan Khalil. Bahebak a’la toul y’a baba !’’, avait-elle écrit.