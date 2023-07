Nadiya Sabeh : "Ariel Sheney n’avait pas d’argent et il vivait chez son ami’’

Au cours de l’émission ‘’Les hommes d’Ici", la compagne de l’arrangeur-chanteur, Ariel Sheney, Nadiya Sabeh, est revenue sur les difficultés qu’elle a traversées avec lui. Tout en confiant que l’argent n’est pas la seule condition pour rester avec un homme.

Nadiya Sabeh fait des confidences sur ses débuts avec Ariel Sheney

La chroniqueuse Nadiya Sabeh est la compagne du chanteur coupé décalé, Ariel Sheney. Le couple file le parfait amour depuis plusieurs années et en mars 2019 le mariage traditionnel a eu lieu. En attendant le mariage civil annoncé cette année par l’arrangeur-chanteur, sa femme quant à elle a parlé de leur expérience sentimentale.

C’était au cours de l’émission ‘’Les hommes d’Ici’’, sur NCI où elle a fait savoir qu’elle a connu des vertes et des pas mûres avec Ariel Sheney. “Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne, c’est quand vous parlez de l’argent. Je prends toujours mon expérience, Ariel n’avait pas même pas de stabilité financière à l’époque, il venait d’arriver du Togo, c’était après la crise post-électorale donc il était vraiment en train de se chercher comme on le dit. Et je n’ai pas regardé cela, mais j’ai regardé, l’homme qu’il était, celui qui est caché derrière cet Ariel que vous connaissez, voyez-vous’’, dit-elle.

Selon Nadiya Sabeh, il y a d’autres personnes qui se donnent une carapace, mais ils ne sont pas ce qu’ils sont réellement. Elle a trouvé en Ariel Sheney une sensibilité, une douceur et une timidité derrière. ‘’Quand je vous dis qu’on a parlé de 21h à 5 h du matin, c’est aussi pour vous dire qu’on a décelé le comportement de chacun et c’est comme cela que c’est parti, car j’ai su déceler qui il était vraiment’’, ajoute-t-elle. Avant de poursuivre : ‘’Il n’avait pas d’argent et il vivait chez son ami, après il est venu vivre chez moi dans mon petit studio, on a galéré ensemble, on a été foutu dehors et on a recommencé à zéro, c’était pas facile et ce n’était pas évident. Après, on a encore perdu notre maison qu’on avait, car elle a brûlé, pour vous dire que c’est beaucoup d’étapes donc si je devais regarder à l’argent, je n’allais pas aller loin avec lui donc ce n’est pas que l’argent dans la vie d’un couple”.

Aujourd’hui, tous les mélomanes découvrent que Nadiya Sabeh et Ariel Sheney forment un couple heureux. Ils sont plus que soudés et cherchent d’ailleurs ensemble à aller encore plus loin dans leur relation.