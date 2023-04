NCI - Yasmine Reda se confie: ‘’J’ai beaucoup aimé Arafat’’

Yasmine Reda est connue pour s’exprimer sans tabou sur plusieurs sur le plateau de l'émission télé ‘’Les femmes d’ici’’ sur NCI. Pour le numéro du mercredi 12 avril 2023, elle a fait des révélations sur ses ex rapports avec feu Arafat DJ.

Yasmine Reda : ‘’Le jour où Arafat est décédé, j’ai pleuré’’

L’émission ‘’Les femmes d’ici’’ diffusée du lundi au vendredi sur NCI, est beaucoup suivie par les téléspectateurs tous les après-midi. Les sujets débattus par la présentatrice Kadhy Touré et ses trois chroniqueuses, à savoir Aurélie Eliam, Deeja et Yasmine Reda, sont sans tabou. Les différents invités qui défilent sur le plateau, s’expriment sans faux-fuyant également.

L’épisode du mercredi 12 avril a fait allusion à plusieurs sujets. ‘’Les femmes d’ici’’, se sont, par exemple, penchées sur la question : ‘’Un sans tabou qui en dira long…’’. Et les invités du jour étaient les artistes-chanteuses Sarah Liz et Museba. Chacune d’entre elles s’est exprimée sur son idole dans le milieu de la musique et du septième art.

Lorsque le tour de la chroniqueuse, Yasmine Reda, est arrivé, celle que les internautes connaissent maintenant, ne s’est pas fait prier pour déclarer : “J’ai été fan d’un artiste en Côte d’Ivoire, au point où je rêvais que c’était mon mari de nuit. Le yorobo, j’ai beaucoup aimé Arafat. Le jour où il est décédé, j’ai pleuré, on dirait mon enfant. J’aimais tout en lui, c’est vrai tout le monde disait qu’il faisait du bruit mais moi j'aimais sa résilience. Il voulait toujours être premier. Il avait quelque chose en lui qui me plaisait’’.