Abidjan: Les nouveaux Gbaka "made in Côte d'Ivoire" en circulation, voici leurs différents arrêts

Après la remise officielle des clés de véhicules minibus IVECO de type Gbaka montés par l’industrie ivoirienne à travers SOTRA Industrie, à 40 chauffeurs des communes de YOPOUGON et ABOBO le 26 janvier dernier par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné et avant leur mise en service, les bénéficiaires ont suivi une formation pour un bon usage des véhicules et une sécurité routière exemplaire. Ils ont été également instruits sur les arrêts ( ligne 1 et 2) identifiées à cet effet. Reconnaissants au ministre des transports, ils sont venus lui dire merci à la fin de leur formation. C’était le jeudi 13 avril 2023 au cours d’une cérémonie organisée au 26e étage de l’immeuble Postel 2001 Abidjan-Plateau en présence de M. Dioman Coné, directeur de cabinet, représentant de ministre Amadou Koné.

Les 4 modules de formations et l’identification des itinéraires des nouveaux Gbaka

Dans le souci de susciter chez les nouveaux propriétaires des 40 minibus labélisés l’Abidjanaise qui ont été présentés officiellement le 26 janvier 2023 aux chauffeurs des communes de Yopougon et Abobo, un sens élevé de la responsabilité, d’une gestion rigoureuse des véhicules afin d’étirer leur durée de vie, limiter les coûts directs ou indirects des pannes éventuelles sur l’organisation de leur activité et surtout garantir la sécurité des usagers, le ministère des transports a organisé une série de formations des bénéficiaires.

Les 40 premiers bénéficiaires de cette série d’opérations de renouvellement du parc automobile des transporteurs abidjanais ont suivi avec intérêt pendant plusieurs semaines des cours d’initiation à la gestion d'une entreprise par le FDTR ;La présentation et la formation à l'usage de la plateforme de paiement électronique conçue pour le projet ; La formation théorique à l'entretien des véhicules par la SOTRA et IVECO et La formation au CACR « Certificat d’Aptitude de Conducteur Routier » par DGTTC et l’OSER.

Parallèlement à la formation, les arrêts ont été identifiés pour chaque ligne. Ainsi, pour la ligne 1, il s’agit de la mairie d’Abobo en passant par la route du zoo jusqu’Adjamé Liberté . Pour la ligne 2, il s’agit d’Adjamé Texaco jusqu’au Palais de Justice de Yopougon en passant par la Gare nord, l’autoroute du Nord et SIPOREX.

« Aujourd’hui, j’ai la joie et l’honneur à titre personnel, et au nom du Ministre Amadou Koné de vous annoncer que ce projet qui arrive à son terme sera marqué par la mise en circulation officielle des Minibus à usage de Gbaka dès la semaine prochaine dans les communes de Yopougon et Abobo, exhibant tous, le nouveau système d’immatriculation initiale des véhicules (SIIV) » a annoncé M. Dioman Coné, directeur de cabinet du ministre Amadou Koné.

Il a félicité en outre les chauffeurs qui ont réussi leur formation avec brio, les a encouragé dans leur dur labeur et leur a souhaité bonne chance.

Les dernières consignes avant la mise en circulation des nouveaux Gbaka

Avant de laisser les conducteurs prendre possession définitivement de ces véhicules neufs, M. DIOMAN CONÉ a, au nom du ministre Amadou Koné exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. « Nous demandons aux propriétaires et chauffeurs de prendre soin des véhicules en évitant d'y inscrire des marques fantaisistes et aux futurs usagers de participer à leur entretien en les maintenant propres lorsqu’ils sont à bord et en ne les détériorant pas, pour le bénéfice commun. Nous exhortons les chauffeurs et l’ensemble des conducteurs à la prudence et à une vigilance accrue sur les routes en cette saison des pluies où le risque d’accident est doublé» a conseillé M. Dioman Coné .

Il a enfin invité tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à l’opération à le faire, à faire confiance au FDTR et au Ministère des Transports dont l’ambition est d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du transport. « Nous restons dans la marche continue pour améliorer la mobilité urbaine en Côte d’ivoire et vous demandons à tous d’être solidaires de nos efforts en disant sans cesse stop à l’incivisme sur la route » a conclu le représentant du ministre Amadou Koné.

La reconnaissance et les engagements des transporteurs de Yopougon et Abobo

Au nom de ses camarades bénéficiaires, Madame Sadia Blandine Wongbe a exprimé sa gratitude au ministre Amadou Koné pour ce grand geste de solidarité et d’humanisme en faveur des transporteurs. Elle a promis rembourser les prêts octroyés et faire bon usage des véhicules.

A sa suite le PDG du Haut conseil des transporteurs, M. Aboudramane Camara a exhorté les 40 premiers bénéficiaires à donner le bon exemple et à honorer tous les engagements pris vis-à-vis du fonds de soutien du transport routier ( FDTR). Le DG du FDTR, M. Kouyaté Mohamed a enfin invité tous les bénéficiaires à se rendre dès le vendredi 14 avril 2023 au siège du fonds pour les dernières formalités, notamment le contrat d’engagement.

Sercom Ministère des Transport