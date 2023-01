Transport: Des Gbaka ‘’made in Côte Ivoire’’ atterrissent à Yopougon et Abobo

Améliorer le transport urbain, renouveler le parc automobile, assurer la mobilité des populations, lutter contre la pollution de l’environnement et l’insécurité routière mais et surtout créer des emplois jeunes. Telle est la vision du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, traduite ce jeudi 26 janvier 2023 sur le site de l’institut Sotra sis à Yopougon-Andokoi, par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné avec la remise officielle de 40 véhicules à usage de Gbaka de 18 a 26 places, à des entreprises de transports des communes de Yopougon et Abobo.

Transport urbain en Côte d’Ivoire: Yopougon et Abobo reçoivent 40 minibus neufs ( Ministère des transports)

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a procédé ce jeudi 26 janvier 2023 à la remise officielle 40 minibus estampillés « l’abidjanais » de couleur orange-blanc, montés par l’industrie ivoirienne à travers SOTRA Industries, à usage de GBAKA, à des Entreprises de transport urbain basées pour cette phase pilote dans les communes de Yopougon et Abobo. « Je suis heureux, à titre personnel, et également au nom du Gouvernement, de remettre ces 40 véhicules à usage de Gbaka à des entreprises ivoiriennes qui croient en la Côte d’Ivoire, notre pays, redevenu un havre de paix et de développement sous le leadership éclairé de Son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane OUATTARA. Je voudrais profiter de cette tribune pour inciter toutes les entreprises de transport à saisir les immenses opportunités offertes par le Gouvernement pour professionnaliser le secteur », a dit le ministre Amadou Koné avant de féliciter et encourager les entreprises qui ont été désignées lauréates, par les services du Ministère des Transports, selon des critères de sélection, en vue de faciliter et d’améliorer la mobilité urbaine dans le grand Abidjan.

« Cet acte qui se présente comme une opération pilote devra réussir pour qu’elle s’étende à tous les transporteurs de la Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté. Il en a profité pour rappeler les importantes réformes entreprises par le gouvernement et son ministère en vue du développement du secteur des transports en Côte d’Ivoire, notamment : l’introduction du système de transport intelligent, par la mise en œuvre de la vidéo verbalisation ; le permis à points ; la création de la base de données unique du Ministère des Transports, la nouvelle immatriculation des véhicules automobiles etc.

« Je suis le ministre des Transporteurs mais également des transportés »

Aux bénéficiaires et aux acteurs du monde des transports, Amadou Koné a rappelé l’enjeu de cette opération de renouvellement du parc automobile en relation avec la stratégie nationale de sécurité routière. « C’est ensemble que nous devons travailler à lutter contre l’incivisme sur nos routes. 1000 tués l’année dernière, c’est trop. Ma mission étant de sauver des vies, j’y travaillerai . Enfin je suis le ministre des transporteurs mais également le ministre des transportés. Je ferai en sorte qu’il y ait de moins en moins de tués sur nos routes », a-t-il insisté avant d’inviter tous ceux qui souhaitent bénéficier de ces offres d’aller se faire inscrire auprès du FDTR.

« Mon ambition est de faire en sorte que les chauffeurs deviennent des propriétaires (...) Nous serons là pour vous accompagner, au nom du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, pour la modernisation et le développement du transport routier, vision déclinée par le Gouvernement ivoirien à travers, le Ministère des Transports », a conclu Amadou Koné.

Premiers véhicules ‘’made in Côte Ivoire’’

Ces 40 Minibus Daily Ivoire entièrement montés par la SOTRA, à travers sa filiale SOTRA INDUSTRIES, sont les tout premiers d’une production de 500 véhicules prévus, il y a un an et dont la production avait été freinée par la crise en Ukraine. « Ces minibus de 18 à 26 places, sont déclinables en plusieurs modèles. En dehors du modèle véhicule de transport en commun communément appelés « gbaka », ils peuvent être configurés en fourgon de police ou de gendarmerie, en ambulance, en camionnette, en camion frigorifique pour ne citer que ceux-là », a fait savoir le directeur général de la SOTRA, MEITE Bouaké.

Il a rassuré tous les récipiendaires et les futurs clients, des dispositions prises par SOTRA INDUSTRIES et son partenaire IVECO pour assurer un service après-vente de qualité et fournir subséquemment, les pièces de rechange nécessaires, disponibles auprès d’un représentant local. Quant aux 40 bénéficiaires, ils ont promis en faire bon usage tout en respectant toutes les consignes de la sécurité routière.

Conditions d’obtention de ces minibus de type Gbaka

Rappelons que les heureux bénéficiaires sont les transporteurs en activité des communes de Yopougon et Abobo, ayant constitué auprès de la direction générale du transport terrestre et de la Circulation ( DGTTC), suite au communiqué de presse du ministère des transports, du 7 au 22 décembre 2022, un dossier ( sans frais) comprenant : une copie de la carte de transporteur entreprise ; une copie de la carte d’autorisation de transport de véhicules en service sur une ligne partant de Yopougon ou d'Abobo ; d'un document d’attestation du siège de l’entreprise ; d’une copie de la pièce d’identité et du permis de conduire du gérant ; d’un formulaire d’engagement bancaire dûment rempli à retirer auprès du FDTR ( fonds de développement du transport routier). Le ministre Amadou Koné avait à ses côtés Mme Myss Belmonde Dogo, ministre de la solidarité et de la lutte contre la Pauvreté.

Sercom Ministère des Transport