Mali : Bagayoko Aminata Traoré en visite à orange digital center

Le Ministre Bagayoko Aminata Traoré a effectué une visite à Orange Digital Center (ODC) au Mali. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des formations professionnelles au profit des jeunes précisément dans le monde digital.

Les promoteurs invités à augmenter le nombre des jeunes à former

Augmenter le nombre des jeunes à former pour des formations d'avenir fait partie des initiatives fixées par le ministre lors de sa descente sur le territoire malien. Ainsi, Orange Digital Center (ODC) au Mali a été ciblé. Un centre qui œuvre dans le domaine de la digitalisation, de la formation professionnelle et l’accompagnement des startups. Il assure le développement du numérique et l’innovation pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité.

À en croire le responsable de l'organisation de développement du centre, le centre a formé 4 370 personnes de 2021 à 2023, précisément les étudiants, les jeunes diplômés et non diplômés, les jeunes en reconversion professionnelle et les entrepreneurs.

En outre, le centre réservé aux étudiants, aux jeunes diplômés et non diplômés, aux jeunes en reconversion professionnelle et aux entrepreneurs œuvre pour promouvoir l'économie numérique forte et innovante.