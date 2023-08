Didier Drogba a exprimé sa disponibilité à contribuer à l'organisation de la CAN 2023, prévue du 13 janvier et 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Didier Drogba veut contribuer à l'organisation de la plus belle CAN de l'histoire

À moins de cinq mois du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le pays hôte, la Côte d'Ivoire remobilise ses toutes ses forces vives pour réussir le pari de l'organisation. Dans ce cadre, Didier Drogba, ancien capitaine des Elépéhants s'est rendu mercredi dernier au siège du COCAN.

Le candidat malheureux à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est venu exprimer sa disponibilité à accompagner Albert François Amichia et toute son équipe afin de contribuer à la réussite de cette compétition que la Côte d'Ivoire abrite pour la deuxième fois de son histoire après l'édition de 1984.

« Je suis venu voir le Président du COCAN pour lui dire ma disponibilité pour l’organisation de la CAN et faire en sorte qu’elle soit la plus belle CAN de l’histoire de la Coupe d’Afrique en termes d’organisation, d’accueil et surtout en termes de mise en lumière de la Côte d’Ivoire », a déclaré Didier Drogba à l'issue de l'audience.

Pour cette CAN 2023, presque toutes infrastructures sportives et hotélières dédiées à l'organisation sont prêtes. Les six stades qui vont abriter la compétition sont déjà livrés. « Sous sommes prets pour accueillir la CAN » avait lancé le président Ouattara dans son message à la nation le 6 août dernier.