Côte d'Ivoire : le gouvernement lutte contre le décrochage scolaire

La Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB) après les différentes statistiques de l'année scolaire écoulée et le suivi individuel des élèves, a pris une décision capitale. Celle de prendre en charge près de 3249 élèves et d'en maintenir 2827 dans le système éducatif. Cette information est le bilan issu d’un atelier sur le suivi individuel des élèves organisé par la DOB du 28 au 30 août 2023 à Grand-Bassam.

Le suivi des élèves dans les écoles, une priorité pour le gouvernement ivoirien

Le mécanisme de suivi individuel des élèves, passe directement par des tests, l’analyse des rendements scolaires. Aussi, l’encadrement et le tutorat. Toutes ces démarches ont permis de détecter près 9 759 élèves qui ont abandonné les études. Ceci, a attiré l'attention de la DOB dont des mesures nécessaires ont été prises. Ainsi, des cellules de prévoyance de lutte contre le décrochage scolaire au sein des établissements publics comme privées ont été créés. Au total, on peut compter 192 cellules de prévoyance ont été créés sur 268 prévus.

À en croire la directrice de la DOB, Karidia Koné Soukoulé, l’arrêté N°0001MENA/DOB du 10 janvier 2023, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la CPLDS est pris pour lutter contre le décrochage scolaire.

Selon Brah Bouazo, représentant l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection général du ministère de l’Education nationale et de L'Alphabétisation, Coulibaly Adama, cet atelier est digne d'intérêt et de portée car cela arrive à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Une initiative qui témoigne la détermination de l'état ivoirien pour le développement de l'éducation. a t-il ajouté.