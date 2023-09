Jean-Marc Yacé est réélu maire de la municipalité de Cocody. Le candidat du PDCI-RDA et alliés est déclaré vainqueur des municipales dans cette commune huppée d'Abidjan.

Municipales à Cocody : Jean-Marc Yacé réélu Maire !

Jean-Marc Yacé a remporté les élections municipales à Cocody. Maire sortant et candidat du PDCI-RDA et alliés, Jean-Marc Yacé est l'heureux vainqueur de la bataille à Cocody selon la commission électorale indépendante (CEI). Désigné par feu Henri Konan Bédié, Jean-Marc Yacé s'en sort avec 42,61% des voix devant Éric Taba (RHDP, 27,90%) et Yasmina Ouégnin (Indépendant, 13,51%).

"Félicitations ! Merci aux militants, militantes et sympathisants pour la fidélité au PDCI-RDA, surtout à la mémoire du président Henri Konan Bédié", a réagi le plus vieux parti de Côte d'Ivoire sur Facebook. C'est une sacrée victoire pour le PDCI-RDA qui a perdu son leader charismatique avant ces élections locales.