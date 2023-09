Emmanuelle Keita à Konnie Touré : ‘’On lui impose des choses’’

Emmanuelle Kéïta a donné son avis sur le nouveau style vestimentaire de Konnie Touré. C’est au cours de son émission ‘’Mood’e by EK’’, le samedi 2 septembre, sur NCI.

Emmanuelle Kéïta donne son avis sur le changement de style vestimentaire de Konnie Touré

Konnie Touré avait publié une photo sur sa page Facebook au milieu du mois d’août dernier où elle était entièrement revêtue assise dans une piscine. Son accoutrement en burkini avait provoqué une indignation de nombreux internautes sur le changement de son style vestimentaire. D’autres ont apprécié son habillement. ‘’Lorsqu’on aime un homme très sincèrement, on accepte toutes les propositions de cet homme. La grand-sœur a carrément changé son accoutrement pour le plus grand bonheur de son foyer. Même à la plage, ma sœur est protégée. Que le tout puissant allah te protège dans cette démarche et qu’il te donne une progéniture digne. Fier de toi’’, avait écrit un internaute.

Les divers avis des internautes ont été partagés le samedi 2 septembre par la présentatrice de l’émission ‘’Mood’e by EK’’, Emmanuelle Kéïta sur NCI. Dans cet épisode, l’influenceuse ivoirienne s’est prononcée également sur le changement de style d’habillement de la femme de l’ancien taewkondo in britanique-ivoirien, Mahama Abdoul Fatah Cho alors que ce dernier adopte un habillement plutôt simple. ‘’Ce qui m’étonne, c’est que plus les shorts du mari de Konnie Touré deviennent courts, plus les robes de Konnie se rallongent. C’est ça le problème. Je sens que notre Konnie Touré, on lui impose des choses. Mais cela est de son plein gré, elle veut être une bonne femme pour son mari et nous allons respecter cela’’, dit-elle.

Les propos d’Emmanuelle Kéïta et ceux des internautes sur le nouveau style vestimentaire de Konnie Touré n’ont aucun impact sur elle. Puisque la présentatrice-télé fait la sourde oreille et n’a pas encore répondu aux critiques de ses fans. Elle vit actuellement une belle histoire d’amour avec son homme depuis son mariage au mois d’avril dernier à Abidjan.