Emmanuelle Keïta : ‘’Son look me donne la migraine’’

Emmanuelle Kéïta s’est prononcée une fois de plus sur le look d’une célébrité ivoirienne dans son émission ‘’Mood’e by EK’’, sur NCI. Et c’est l’artiste Coupé-décalé et présentateur de l’émission ‘’Show Buzz’’, Mulukuku DJ qui a été la cible de l’influenceuse ivoirienne.

Emmanuelle Kéïta passe au scanner le style vestimentaire de Mulukuku DJ

L’émission ‘’Mood’e by EK’’, de l’influenceuse Emmanuelle Kéïta, est devenue un programme télévisuel par excellence sur NCI où le style vestimentaire des célébrités ivoiriennes est passé au peigne fin. Des personnalités publiques ivoiriennes perçoivent mal les critiques négatives de la présentatrice sur leur manière de s’habiller.

Les téléspectateurs sont scotchés très nombreux chaque samedi soir devant leur petit écran pour voir quelle star ivoirienne sera passée au scanner par son habillement par Emmanuelle Kéïta. Après l’ancien footballeur ivoirien, Serey Dié, la taekwondo in, Ruth Gbagbi, le mannequin, Awa Sanoko, les artistes Debordo Leekunfa, Didi B et Pitch, la femme d’affaires a commenté sévèrement le style vestimentaire de l’artiste et présentateur de l’émission ‘’Show Buzz’’, Mulukuku DJ sur NCI.

Dans son analyse de la façon dont l’artiste s’habille, l’actrice n’a pas été très tendre avec lui. ‘’Mulukuku s’habille comme les bétés qui ont duré à Paris. Son look me donne la migraine. Je n’aime pas le style vestimentaire de mon collègue Mulukuku DJ. Son look me donne la migraine. Il s’habille comme un Bété qui a fait une grande partie de sa vie à Paris’’, dit-elle.

Cependant, ses critiques à propos de l’habillement de Mulukuku DJ n’ont rien avoir avec son talent d’artiste. Mais, il est mieux qu’il opte dorénavant dans la simplicité dans la manière de se vêtir. ‘’Mulukuku est très talentueux mais au niveau vestimentaire il n’assure pas vraiment. Il gagnerait donc à se vêtir le plus simplement possible. Mulukuku est beau. Il a un beau teint. Il est charismatique. Il n’a donc pas besoin de faire trop d’efforts pour être chic. Qu’il se fasse juste simple’’, ajoute-t-elle. Cette autre sortie d’Emmanuelle Kéïta a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Il reste à présent de connaître la réaction de l’animateur sur ces critiques qui tarde à se prononcer.