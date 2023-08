Mali - pacte de stabilité sociale: les signataires reçus par Assimi Goïta

Le Président malien Assimi Goïta a reçu le lundi 28 aout 2023, les signataires du pacte de stabilité sociale et de Croissance, à Koulouba. Une séance qui a eu lieu suite à la signature du document historique, le vendredi 25 aout au Centre International de conférence de Bamako, entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pour la consolidation du climat social.

Assimi Goïta reçoit les partenaires signataires du pacte de stabilité sociale

Dans le but d'exprimer sa reconnaissance aux partenaires sociaux, signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance pour leur engagement patriotique, assimi Goïta a souhaité une rencontre. Une initiative qui a permis aux uns et autres d'exprimer vivement leur volonté et joie dans la tâche à accomplir.

En effet, ce pacte relève d’une portée historique et permettra de développer le Mali grâce à l’apaisement du climat social. Ceci, fera du peuple malien une terre d’investissement. Ensuite, le pacte participe également à la promotion de l’emploi et de la sécurité.

À en croire le Secrétaire Général de l’Union nationale des Travailleurs du Mali, Yacouba Katile, le Mali avait besoin d’une stabilité sociale en vue de faire face aux grands défis pour un développement apaisé.

À en croire le Président du Conseil national du patronat du Mali, Mossadeck Bally, la signature de ce Pacte n’est pas une fin en soi. Toutefois, « il y aura toujours des divergences, mais l’essentiel est de se mettre autour d’une table, discuter et les surmonter », a-t-il détaillé. À cela, il precise que « la finalité de ce Pacte est le bien-être des 22 millions de Maliens ».

Par ailleurs, il faut savoir que la signature du pacte est l’aboutissement d’un long processus pour le développement de la nation malienne.