Municipales et Régionales 2023 : les observations de la société civile ivoirienne

La Convention de la société civile ivoirienne - CSCI a réagi lundi dernier sur le déroulement des élections municipales et régionales qui ont eu lieu samedi 2 septembre 2023. À cet effet, l'organisation a profité pour donner ses appréciations sur le déroulement du scrutin.

La Société civile ivoirienne apprécie le déroulement des Municipales et Régionales 2023

Pour le président du Conseil d’administration de la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI), Mahamadou Kouma, les élections municipales et régionales se sont déroulées dans de bonnes conditions. Toutefois, des irrégularités ont été notées dans certains bureaux de vote.

« Pour ces élections couplées municipales et régionales du 2 septembre 2023, en Côte d’ivoire, la Convention de société civile ivoirienne (CSCI) note qu'elles se sont globalement déroulées de façon régulière et transparente. Toutefois, la CSCI déplore avec force, les dégâts matériels observés dans certains bureaux de vote », a fait savoir Mahamadou Kouma en point du doigt le bureau de vote 02 du Groupe Scolaire Abattoir de Soubré (Ouest) où l’absence de matériel a été observée.

À l'en croire, ces observations ont été faites grâce à l'engagement citoyen des observateurs électoraux répartis sur toute l'étendue du territoire nationale. En effet, ils sont 249 observateurs électoraux déployés pour suivre le déroulement du scrutin dans les 3.735 bureaux de vote à travers les 31 régions et les 2 anciens Districts Autonomes du pays.

Mahamadou Kouma n'a donc pas manqué d'appeler les autorités à tout mettre en oeuvre afin que les irrégularités observées de part et d'autre, ne viennent entacher la qualité d'organisation du scrutin.

La Convention de société civile ivoirienne (CSCI) est une coalition organisationnelle ivoirienne créée en janvier 2003 qui regroupe plusieurs structures et organisations. Celles-ci sont au nombre de 193 structures issues des Confessions religieuses, des Organisations professionnelles, des Centrales syndicales et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ; qui se retrouvent au sein de la CSCI. L'objectif de ce regroupement, est de consolider la démocratie en aidant les autorités en charge des élections à organiser des élections libres et transparentes. Et ceci, à travers l'observation du processus électoral en Côte d'Ivoire, du début jusqu'à la fin.