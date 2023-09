L'utilité de la journée internationale de l'alphabétisation

La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année le 8 septembre. Elle a été proclamée par l'Unesco en 1966 afin de promouvoir l'importance de l'alphabétisation dans le monde entier.

Journée internationale de l'alphabétisation : un indice de promotion du développement socioéconomique

L'alphabétisation joue un rôle crucial dans le développement socio-économique des pays. Elle permet aux individus d'accéder à l'information, d'améliorer leurs compétences et de participer pleinement à la société. L'alphabétisation est également un outil puissant pour réduire la pauvreté, promouvoir l'égalité des genres, améliorer la santé et renforcer la paix.

En effet, chaque année, la Journée internationale de l'alphabétisation met en lumière un thème spécifique lié à l'alphabétisation. Les thèmes peuvent varier d'une année à l'autre, mais ils mettent souvent l'accent sur des problématiques telles que l'éducation des filles, l'alphabétisation des adultes, l'utilisation des nouvelles technologies pour l'alphabétisation et bien d'autres.

Journée internationale de l'alphabétisation : pour quelles activités ?

En réalité, de nombreuses activités sont organisées dans le cadre de cette journée, telles que des conférences, des ateliers, des expositions et des campagnes de sensibilisation. L'objectif est de sensibiliser le public à l'importance de l'alphabétisation et de mobiliser des acteurs clés, tels que les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les éducateurs et les communautés, pour prendre des mesures concrètes en faveur de l'alphabétisation.

Par ailleurs, il est indispensable de souligner que l'alphabétisation ne se limite pas à la lecture et à l'écriture. Elle englobe également la capacité à comprendre et à utiliser les informations de manière critique, à résoudre des problèmes, à communiquer efficacement et à utiliser les technologies de l'information et de la communication.

L'alphabétisation ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les jeunes et les adultes de tous âges.