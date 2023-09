Côte d'Ivoire - Éducation : des nouveaux parcours de formation annoncés

De nouveaux parcours de formation et l’établissement de passerelles pour lutter contre les échecs scolaires annoncés en côte d'Ivoire. C'est à travers la cérémonie solennelle de la rentrée scolaire 2023-224 que le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, a mis à la vue du public l'importance de cette décision

De nouvelles réformes envisagées dès la rentrée prochaine en côte d'Ivoire

La journée de réflexion de la rentrée scolaire a été consacrée à la présentation des différentes réformes envisagées par le gouvernement ivoirien en commun accord avec les autorités du système éducatif. Placée sous le thème : « Les passerelles entre les ordres d’enseignement et entre les cycles de formation », cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation des acteurs du système éducatif dans plusieurs domaines d’activité.

En effet, cette cérémonie solennelle a réuni plusieurs personnalités et membres du gouvernement dont la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, présidente de ladite cérémonie, et des acteurs du système éducatif.

Selon le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, cette journée de réflexion a été initiée « pour lutter contre les échecs scolaires, les actions devront converger vers la mise en œuvre de nouveaux parcours de formation et l’établissement de passerelles entre les ordres d’enseignement des sous-secteurs de la grande famille du secteur éducation-formation ».

En plus, cette formation allant dans le cadre des acteurs du système éducatif, est initiée pour éviter les décrochages scolaires. Ainsi, le ministre ajoute en ses termes : « Il est important que nous nous appropriions ces nouveaux parcours et ces passerelles qui offrent davantage d’opportunités à nos apprenants, à nos enfants. Les alternatives proposées par ces passerelles sont des solutions à d’épineuses questions comme la déscolarisation et le décrochage scolaire ».

Par ailleurs, cette politique permettra d'orienter les apprenants dans leur parcours et assurer le développement du système éducatif.