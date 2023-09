Processus de réconciliation et de paix : l'Algérie et le Mali renforcent ses liens

Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération intercommunale Abdoulaye Diop a accordé une audience à l' ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Mali, El Haoues Riache. Une rencontre intéressante basée sur plusieurs points essentiels liés au développement des deux nations.

Le gouvernement malien renforce ses relations diplomatiques avec l'Algérie

En effet, les échanges ont été basées sur les perspectives de l’accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger, dans un contexte de retrait de la Minusma du Mali.

Ainsi, la qualité de cet accord a été réaffirmée par les deux nations. À ce stade, le gouvernement malien par le biais du Ministre des affaires étrangères a renouvelé son engagement à développer et continuer le processus de paix dans une dynamique d’internalisation et d’appropriation nationale. Ceci faisant, le dialogue direct et inter-malien sont à l'honneur, sans interférences extérieures à la région entre les deux pays.

Ainsi, le diplomate algérien a reconnu la nécessité de renforcer les mécanismes internes et les capacités endogènes qui visent à promouvoir le dialogue inter-malien dans le cadre du processus de paix.

Enfin, la consolidation de cette relation diplomatique a été saluée et appréciée par le Chef de la diplomatie malienne. À l'issue des échanges, il a salué également la partition de l’Algérie dans la recherche de la paix au Mali.