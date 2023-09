« Il n'aimait pas le football », Peter Crouch détruit un ex-footballeur camerounais

Dans son autobiographie, l'ex-international anglais Peter Crouch a dévoilé de nombreuses habitudes méconnues du grand public sur Benoît Assou-Ekotto. Celle qui a étonné plus d'un est le fait que le Lion indomptable n'aimait pas le football.

"Il n'aimait pas le football", Peter Crouch sur un ex-international camerounais

L'autobiographie de Peter Crouch contient de nombreuses anecdotes. Parmi lesquelles une qui a fait jaser la toile récemment. Il s'agit en effet des comportements de Benoît Assou-Ekotto avec qui l'ancien attaquant anglais a partagé le vestiaire à Tottenham entre 2009 et 2011. Dans son livre, il fait savoir que l'ancien défenseur des Lions Indomptables n'est pas autant passionné par le football. « Benoît n’aimait pas le football. À 13h30, le samedi, il n’avait aucune idée de l’équipe contre laquelle nous allions jouer. Je lui disais : Mais Benoît, on en a parlé toute la semaine », a fait savoir Peter Crouch.

« Pour son repas, c’était pareil. Aujourd’hui, tout est organisé, personne ne s’aventure à amener autre chose. C’est pâtes, poulet, pas de sauce et c’est ainsi depuis 20 ans. Benoît, lui, se présentait avec un sac Tesco contenant chaque fois les 4 mêmes articles : un croissant, un chocolat chaud, un Coca et un paquet de chips. Il mangeait comme un ado de 12 ans. Mais ça marchait. Il était toujours en pleine forme et rarement blessé », dévoile encore l'ancien joueur du FC Liverpool.

« Nous l’avons accepté avec toutes ses autres bizarreries, comme ses voitures qui changeaient à chaque entraînement. Un jour en Smart, le lendemain en Lamborghini. Il refusait aussi les bains de glace pour la récupération, au motif que c’était trop froid. Benoît, c’était vraiment un homme bizarre mais on l’aimait beaucoup », poursuit Peter Crouch. Malgré ses caprices, Assou-Ekotto a joué durant 14 années avant de raccrocher les crampons en 2018.