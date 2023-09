Séisme au Maroc : Assimi Goïta exprime sa compassion au Roi Mohammed VI

Le royaume du Maroc a été frappé par un événement malheureux dans la nuit du 08 septembre 2023. Il s'agit bien du violent séisme au Maroc qui a causé plusieurs dégâts. Face à ce drame, le président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a tenu à exprimer sa compassion ainsi que ses sincères condoléances au dirigeant marocain, le Roi Mohammed VI.

Séisme au Maroc : le message de Assimi Goïta à sa Majesté Mohammed VI

Le séisme meurtrier qui s'est produit au Maroc, n'a laissé personne insensible. Suite à cette catastrophe qui a endeuillée tout un peuple et dont le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant les 28000 morts, le chef de l'Etat malien Assimi Goïta a adressé un message de soutien au Roi Mohammed VI.

« En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement de la Transition, au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat et du Peuple malien, adresse à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, au Gouvernement et à l’ensemble du Peuple frère du Maroc, sa profonde compassion et ses sincères condoléances », indique le communiqué du gouvernement malien signé de son porte-parole.

Le gouvernement de la transition au Mali n'a pas manqué d'implorer la clémence du Miséricordieux, pour le repos éternel de l’âme des disparus et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

COMMUNIQUÉ

Le Gouvernement de la Transition a appris avec une vive émotion, le drame causé par le violent séisme qui a frappé le Royaume du Maroc dans la nuit du vendredi 08 septembre 2023, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement de la Transition, au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat et du Peuple malien, adresse à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, au Gouvernement et à l’ensemble du Peuple frère du Maroc, sa profonde compassion et ses sincères condoléances.

Le Gouvernement de la Transition prie Dieu, Le Tout Miséricordieux, pour le repos éternel de l’âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Bamako, le 09 septembre 2023

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation,



Porte-parole du Gouvernement,

Colonel Abdoulaye MAIGA