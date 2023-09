Côte d’Ivoire : Esther Uha revient l’interprétation de sa situation de femme stérile

La chroniqueuse Esther Uha a déclaré dans une émission sur Life TV avoir fait un avoertement à l’âge de 18 ans qui lui a fait perdre un ovaire et une trompe. Des rumeurs ont circulé pour dire qu’elle est devenue stérile. Des déclarations qui ont rapidement fait réagir Esther Uha sur les réseaux sociaux.

Esther Uha : ‘’A aucun moment je n'ai dit être stérile (...). Mais de grâce, ne développez pas de paroles négatives’’

Esther Uha a fait une révélation sur son adolescence au cours de l’émission ‘’Le Club’’, sur Life TV. Dans ses propos, la chroniqueuse a déclaré avoir fait un avortement à l’âge de 18 ans. Ce qui a occasionné des complications jusqu’à lui enlever un ovaire et une trompe. Elle vit aujourd’hui comme cela avec ces organes. Cette sortie médiatique a donné lieu à des spéculations sur les réseaux sociaux. Chaque internaute est allé de son commentaire sur le passé bouleversant de l’ancienne Miss de la région du Gôh 2014.

Parmi les différentes interprétations, les gens vont à raconter que la belle Esther Uha est devenue stérile et qu’elle ne peut plus avoir d’enfant. Avec l’ampleur des rumeurs qui a commencé à s’amplifier, la chroniqueuse ne pouvait pas rester silencieuse. Elle a fait une nouvelle sortie dans la nuit du lundi 11 septembre sur sa page Facebook pour mettre les choses au clair. ‘’Depuis ce matin, circule un extrait de mes propos, tenus lors d'un numéro de l’émission que j'ai la joie et l'honneur de présenter sur Life TV : "Le club". Cette émission est un espace d'échange sur des problématiques et sujets qui touchent les femmes. Et dans ce cadre, les animatrices sont parfois amenées à se soumettre à un partage d’expérience. C'est donc dans un souci de sensibilisation vis-à-vis de cet acte, hautement regrettable auquel je me suis adonnée dans ma jeunesse, que j'ai livré ce pan de ma vie’’, explique-t-elle. Avant de préciser également : ‘’Mais (et c'est à souligner) à aucun moment je n'ai dit être stérile. Je remercie les âmes généreuses qui sont pleines de compassion et celles qui ont même entrepris de prier pour moi. Je vais bien. Même avec un ovaire et une seule trompe, on peut encore procréer’’.

La chroniqueuse en a profité aussi pour parler de sa vie sentimentale. ‘’Rassurez-vous. Si aujourd'hui, à seulement 30 ans, je ne suis pas encore mère, c'est parce que j’ai juste décidé de ne pas avoir d’enfant avant le mariage, dans le but de mieux faire les choses depuis...Si vous m’aimez, je vous invite à partager mon combat et à sensibiliser les jeunes filles et jeunes hommes à mes côtés. Mais de grâce, ne développez pas de paroles négatives’’, souligne-t-elle.