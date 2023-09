Côte d’Ivoire : La chroniqueuse Esther Uha parle d’un passé difficile de sa vie

La chroniqueuse a commis une grave erreur dans sa jeunesse. Un avortement qu’elle a fait à l’âge de 18 ans bouleverse sa vie jusqu’aujourd’hui.

Esther Uha : ‘’Aujourd’hui, je vis avec une trompe, un seul ovaire, c’est la chose qui me fait le plus mal’’

La belle Esther Uha, élue Miss de la région du Gôh en 2014, aujourd’hui chroniqueuse télé a vécu de nombreux bouleversements dans sa vie. Celle dont sa mère, Yasmine Aka a créé un scandale lors de la finale Miss Côte d'Ivoire 2014, a raconté il y a quelques mois dans une publication sur sa page Facebook ce qu’elle a traversé. ‘’Ma vie n’a été que changements ! Tant d’écueils ont participé à ma formation ! Entre maladie, scandales involontaires, rejet, mal-être, troubles familiaux, rencontre avec Dieu…, je pourrais dire avec le sourire que je reçois ce passé trouble avec amour, car il m’a forgée et contribué à façonner la personne que je suis aujourd’hui’’, disait-elle.





Âgée de 31 ans, la chroniqueuse et actrice de cinéma a commis une gaffe à son adolescence qu'elle regrette aujourd'hui. Cette situation fait qu’Esther Uha a des problèmes pour avoir un enfant dans sa vie. Elle est revenue dessus avec tristesse. ‘’Si il y a quelque chose de mon passé que j’aimerais supprimer, c’est un avortement que j’ai eu à faire à 18 ans, qui m’a rendu très très malade. Aujourd’hui, je vis avec une trompe, un seul ovaire, c’est la chose qui me fait le plus mal car je me dis qu’une version de star avec un enfant à côté, ça n’allait pas être mechant si ce n’est me pousser à être plus forte, à me battre un peu plus. Je me dis que j’aurais pu m’en passer et garder cet enfant, je m’en veux pour ça car religieusement, j’ai trahi mon Dieu et mon corps’’, regrette-t-il.