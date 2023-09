People-Affaire baiser forcé de Luis Rubiales : L’ex-président de la Fédération espagnole de football convoqué vendredi par la justice espagnole

L'ancien président de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), Luis Rubiales, est convoqué devant la justice espagnole le vendredi 15 septembre prochain dans le cadre de l'enquête sur le baiser forcé à l'encontre de la joueuse Jennifer Hermoso.

Luis Rubiales convoqué devant la justice pour agression sexuelle et coercition

L'ex-président de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), Luis Rubiales, n’est pas encore tiré d’affaire. Depuis son baiser forcé sur la joueuse Jennifer Hermoso, lors de la Coupe du monde de football fait face à des problèmes judiciaires. L’ex-président avait été suspendu fin août par la Fédération Internationale de Football (FIFA). Ensuite, le parquet espagnol a ouvert une enquête préliminaire le 28 août dernier sur cette affaire et a même demandé à ce que Luis Rubiales soit entendu par la justice en tant qu'inculpé et Jennifer Hermoso en tant que victime, après avoir reçu une plainte de la joueuse.

Après avoir démissionné de son poste, il avait indiqué dans sa lettre qu’il l’avait fait pour mieux se concentrer sur sa défense. "J'ai foi en la vérité et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire triompher", avait-il écrit. Le quotidien espagnol La Sexta rapporte ce mardi 12 septembre que le Tribunal Central d'Instruction Un du Tribunal National d’Espagne a convoqué le vendredi 15 septembre prochain Luis Rubiales "pour être entendu en tant qu'inculpé" et répondre aux accusations d'"agression sexuelle".

Cette décision fait suite au feu vert donné lundi 11 septembre par le juge Francisco de Jorge à la requête du parquet, qui réclamait que des poursuites soient engagées contre Luis Rubiales pour "agression sexuelle" et "délit de coercition" sur la joueuse espagnole. Selon le parquet, "Jennifer Hermoso a expliqué avoir été, avec son entourage, victime d'une pression constante de la part de Rubiales et de son entourage professionnel afin qu'elle justifie et approuve les faits". Le magistrat en charge de l'enquête a également demandé les vidéos de l'agression ainsi que celles de l'après-match et de la célébration.