En conférence de presse après la victoire 1-0 de l'Algérie face au Sénégal en match amical ce mardi, Djamel Belmadi a salué la progression constante des Lions de la Téranga.

« Il fait un travail immense », Djamel Belmadi encense Aliou Cissé

Djamel Belmadi est toujours sous le charme d'Aliou Cissé. Malgré la victoire des siens face au Sénégal, le technicien algérien a reconnu le mérite de son homologue sénégalais. Pour lui, il abat un travail remarquable avec les Lions de la Téranga. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal est un candidat sérieux à sa propre succession, reconnaît Belmadi.

« Il a fait un travail immense avec cette équipe. Son renouvellement et l'apparition de nouveaux joueurs. Je le dis très sincèrement, je vois une énorme phase de progression entre l'équipe qu'on a rencontré à la CAN 2019 et celle qu'on a croisé. maintenant. Je vois plus d'automatisme et de maturité dans le jeu. C'est une équipe qui va être difficile à détrôner lors de la prochaine CAN », a-t-il déclaré.