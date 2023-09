Côte d’Ivoire : Vainqueur des municipales à Cocody, Jean-Marc Yacé craint pour sa vie

Annoncé vainqueur des élections municipales à Cocody, Jean-Marc Yacé craint pour sa vie. Le maire nouvellement élu a fait une déclaration dans laquelle il évoque une tentative d’empoisonnement contre sa personne.

Côte d’Ivoire : Qui en veut réellement à Jean-Marc Yacé ?

Déclaration du maire de Cocody suite aux élections du 2 septembre 2023

Chèrs(e) Cocodyens et Cocodyennes,

Chers Ivoiriens et Ivoiriennes,

Je m'adresse à vous aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles, d’une gravité qui m'oblige à prendre la parole.

Votre volonté s'est exprimée à travers le verdict des urnes lors du scrutin du 2 septembre 2023. Seulement 48 heures après la publication des résultats par la Commission Électorale Indépendante (CEI), les locaux de la mairie de Cocody ont été envahis sans mandats par deux unités de gendarmes, dirigées par un officier colonel.

L’un des candidats perdants aux élections municipales à Cocody, Monsieur Éric Taba, Chef du protocole du Président de la République de Côte d'Ivoire, après m’avoir félicité sur sa page officielle Facebook, contre toute attente s'est rétracté, en supprimant sa publication.

Par la suite, il a saisi la commission électorale indépendante (CEI) pour un recours en annulation du scrutin du 02 septembre 2023.

Cependant, je ne me sens nullement concerné, ni de près ni de loin, par les motifs avancés dans ce recours.

Je tiens par ailleurs à informer l'opinion publique qu'il me revient de manière récurrente ce qui suit :

• On prétend que des tentatives sont en cours pour introduire des armes dans ma résidence afin de me compromettre ;

• On évoque la fabrication potentielle de fausses preuves administratives et financières qui m’accableraient dans le but de m'accuser de délits graves imaginaires ;

• On affirme que tous les moyens pourraient être employés pour me disqualifier et placer la Mairie de Cocody sous tutelle ;

• On m'interpelle enfin avec insistance sur un risque d'empoisonnement.

À cet effet, j’alerte et prends l'opinion nationale et internationale à témoin sur les points suivants :

• Ni ma maison, ni aucun autre endroit sous ma responsabilité, n'ont jamais été impliqués dans des activités illégales ou suspectes ;

• La Mairie de Cocody et moi-même, en tant que Maire, n'avons joué aucun rôle ni dans l'organisation des élections, ni dans la proclamation des résultats.

La volonté du peuple s'est exprimée par le biais des acteurs politiques, de la société civile et religieuse.

Je suis un républicain, un citoyen engagé pour la Côte d'Ivoire.

La corruption, la haine, la tricherie, le vol, ainsi que les manœuvres électorales douteuses, ne font pas partie des valeurs que je prône.

J'ai toujours vécu et travaillé dans la discipline, l'honnêteté, le courage et le souci du travail bien fait.

Ma candidature aux élections municipales vise uniquement à servir la commune de Cocody en tant que Maire, sans aucune autre arrière-pensée.

Je dédie ma victoire à Dieu, l'instigateur de tout pouvoir sur terre et dans les cieux. Je lui confie ma vie, celle de ma famille et de mes collaborateurs.

Que Dieu bénisse Cocody, qu'il bénisse la côte d'ivoire !

Jean-Marc YACÉ

Maire de Cocody

Le 13 Septembre 2023