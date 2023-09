Etats-Unis : Rema remporte la chanson afrobeats de l'année aux MTV VMAs

Le jeune artiste nigérian, Rema conforte de plus en plus sa position de star dans l’industrie musicale mondiale. A seulement 23 ans, il vient de remporter pour la première fois le prix de la meilleure création afrobeats aux MTV Video Music Awards (VMAs) 2023 avec sa chanson ‘’Calm Down’’, en featuring avec Selena Gomez.

Rema rafle un prix avec sa chanson aux MTV VMAs

Le chanteur nigérian, Rema a réussi à se faire une place dans le cercle très fermé des artistes appréciés dans son pays. Sa musique a même franchi les frontières du Nigéria et comme exemple son album ‘’Raves & Roses’’, sorti en mars 2022, est devenu l’album africain le plus écouté de tous les temps sur Spotify.

Avec le remix de la chanson ‘’Calm Down’’, en duo avec la chanteuse américaine, Selena Gomez, le nigérian de 23 ans a connu une ascension fulgurante et classée dans le top 10 des chansons les plus populaires aux Etats-Unis. Ce même titre a franchi le cap du milliard de streams sur spotify. Selon les stastiques, ‘’Calm Down’’ est surtout écoutée en Inde, au Mexique, au Brésil et au Royaume-Uni.

Le jeune artiste à l’état civil Divine Ikubor, né à Benin City vient d’avoir une consécration bien méritée aux Etats-Unis dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 septembre au Prudential Center à Newark, dans le New Jersey pour la prestigieuse cérémonie des MTV Video Music Awards (VMAs). Au cours de l’édition 2023 de cette grande cérémonie de récompense, Rema a remporté le prix de la meilleure musique afrobeats avec son single ‘’Calm Down’’, en featuring avec Selena Gomez. ‘’Cela signifie beaucoup de voir l'afrobeats prendre autant d'ampleur’’, souligne-t-il.

Le prix de la meilleure création afrobeats aux MTV Video Music Awards (VMAs) 2023 fait partie de la nouvelle catégorie qu’il a remporté haut les mains devant ses compatriotes notamment Wizkid, Davido, Burna Boy, CKay et Ayra Starr, ainsi que de la chanteuse camerounaise Libianca. Mais la plus grande gagnante de la soirée est l’américaine, Taylor Swift a été la plus grande gagnante de la soirée avec neuf trophées dont celui de l'artiste de l'année. ainsi que l'artiste colombienne, Shakira, âgée de 46 ans, qui a remporté le prix le plus prestigieux de la soirée, celui du ‘’Video Vanguard’’, qui récompense les innovations dans l'industrie de l'enregistrement audiovisuel.