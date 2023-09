Côte d’Ivoire : La RTI et Sony Music signent un partenariat

Le siège de la RTI à Cocody a servi de cadre le mercredi 13 septembre pour la signature de convention de partenariat avec la maison de musique Sony Music Afrique francophone.

La RTI et Sony Music se mettent ensemble

Une nouvelle aventure s’annonce très prometteuse entre la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et la franchise Afrique du label musical Sony Music Entertainment. Les deux structures viennent de tisser une convention de partenariat pour promouvoir la musique ivoirienne. L’accord a été paraphé le mercredi 13 septembre dans les locaux de la direction générale de la RTI.

Les deux directeurs généraux respectivement celui de la RTI, Fausseni Dembélé et celui de Sony Music Afrique francophone, Elvis Adidiema, étaient visiblement heureux de se mettre ensemble pour le bonheur des artistes ivoiriens. ‘’À travers cette production de La 3 avec la collaboration avec Sony, officialisée aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans la promotion de nos artistes. C'est un pas significatif qui ouvre la voie à une coopération plus étroite entre nos deux entités, au bénéfice de la culture et de nos artistes. La RTI aspire à gravir de nouveaux échelons et à faire de l'association de nos capacités et de nos moyens un levier essentiel pour le développement de l'art dans notre pays’’, déclare le DG de la RTI.

De son côté, le premier responsable de Sony Music Afrique francophone, Elvis Adidiema, a indiqué que cette alliance prometteuse avec la RTI marque le début d'une aventure musicale unique. Ensemble, nous nous engageons à promouvoir la musique ivoirienne et francophone, et à offrir aux talents locaux des opportunités exceptionnelles. ‘’En tant qu'acteurs culturels, nous nous efforçons de soutenir la jeunesse ivoirienne et de promouvoir une musique qui transcende les frontières. Il était tout naturel pour nous de formaliser cette collaboration avec la RTI, le média de référence en Côte d'Ivoire. Grâce à son expertise et à sa portée, nous pourrons mieux promouvoir les artistes ivoiriens’’, se réjouit-il.