CAN 2023 : « Stade EauBimpé », Didier Drogba voulait éviter cette honte

Le nom de Didier Drogba, candidat malheureux à l’élection du président de la FIF, ressort après le scandale du Stade Ébimpé, devenu « Eaubimpé », suite à sa submersion d’eau lors du match amical Côte d’Ivoire Mali.

Didier Drogba relancé malgré lui par le scandale "Eaubimpé"

Le match amical Côte d’Ivoire - Mali, de la préparation de la CAN 2023, interrompu par un orage, a révélé la faible résistance du stade Ébimpé aux intempéries. La pelouse du stade a complètement été submergée par 3h de pluie, obligeant l’arrêt du match.

Depuis, plusieurs publications sur les réseaux sociaux exigent des comptes aux autorités du football ivoirien. Même si le gouvernement, dans un communiqué, a fait savoir qu’il n’y aurait pas de « sanctions », cette affaire continue de défrayer la chronique en Côte d’Ivoire pour ce qu’elle révèle le manque de rigueur dans le suivi des onéreuses réalisations d’édifices dans le pays.

Candidat malheureux à l’élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Didier Drogba est regretté par Georges Taï Benson, journaliste et animateur télé ivoirien. Ce grand monsieur des médias en Côte d’Ivoire avait eu le privilège de recevoir chez lui le projet « Renaissance du football ivoirien » défendu par Didier Drogba.

L’homme des médias souligne le fait que ce type de problèmes d’infrastructures de mauvaise qualité avaient été anticipés dans le programme de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Chelsea. Sur sa page Facebook, Georges Taï Benson a égratigné les responsables de clubs de foot ivoirien qui ont préféré confier la FIF à des personnes incapable d’aider à développer le sport roi en Côte d’Ivoire.

Georges Taï Benson relance les ambitions de DD11

« Il nous montrait le chemin glorieux de la renaissance, le futur, la nouvelle gloire du football de la Côte d’Ivoire. Nous, nous avons décidé de regarder dans la direction du virage pour revenir en arrière, dans le sens des rouages, de la marmaille et de la négation. Voilà maintenant ! », a confié Georges Taï Benson sur sa page Facebook.

En plus de son boulet rouge sur les actuels dirigeants du football ivoirien, le journaliste recommande à ceux qui demandent l’aide de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire d’éloigner le nom de Didier Drogba de cette affaire. « Enlevez le nom de la vraie légende, monsieur Tébily Didier Drogba (DD11), dans le résultat de votre choix. Car "c'est tout ça-là, que Dahizoko (surnom de Drogba, ndlr) voulait changer-là."»

Georges Taï Benson témoigne de la volonté de Drogba à propulser le foot ivoirien dans une plus grande dimension en disant : « Dans le dossier "renaissance " qu'il m'a remis chez moi, et dans les commentaires qu'il m'a faits de ses rêves, le problème des surfaces de jeu était résolu, pour très, très longtemps, à prix cadeau, sans que cela devienne bas-fonds de riziculture ou même de pisciculture, au bout de 6 mois. On l'a humilié et piétiné son honneur. Laissez-le tranquille. Bonne CAW (Coupe d’Afrique de Water Polo). »