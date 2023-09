Le CNSP, dirigé par le Général Abdouramahane Tchiani a annulé le passeport de plusieurs personnalités nigériennes dont le président déchu Mohamed Bazoum.

Niger : Le Général Tchiani annule le passeport diplomatique de Mohamed Bazoum

Les nouvelles autorités du Niger ont encore haussé le ton. Alors que la communauté internationale continue de rejeter le Coup d'Etat du 26 juillet, le Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP) a annulé des milliers de passeports diplomatiques appartenant à des personnalités du régime déchu.

"J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, pour dispositions à prendre, la liste des passeports diplomatiques nigériens, annulés pour caducité, et appartenant aux anciens présidents des Institutions, aux anciens ministres, anciens députés nationaux, anciens conseillers et conseillers spéciaux à la Présidence, à l'Assemblée nationale et à la Primature, ainsi qu'à des personnalités nigériennes et non nigériennes, n'étant plus en position de détenir lesdits passeports", a indiqué Oumar Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires dans un courrier adressé aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Niger à l'extérieur.

À en croire l'agence nigérienne de presse, ce sont au total neuf cent quatre-vingt-douze (992) passeports diplomatiques qui ont été annulés. La même source précise également que le passeport du président déchu Mohamed Bazoum est également annulé.

En août dernier, les autorités militaires nigériennes avaient annulé les passeports diplomatiques de l'ancien Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, de l'ancien ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou, ainsi que de l'ancienne ambassadrice du Niger en France Kané Aichatou Boulama qui ont tous rejeté la prise du pouvoir par les militaires et appelé à la libération et au rétablissement du président Mohamed Bazoum.

En coulisse, les soutiens de Mohamed Bazoum appellent à une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger.