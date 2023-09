Le Niger, le Mali et le Burkina Faso viennent de créer une nouvelle organisation. Les trois pays dirigés par les militaires ont créé l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso créent l'Alliance des Etats du Sahel

Au Sahel, la tendance est à la reconfiguration des forces politiques. Ce samedi 16 septembre, le Niger, le Mali et le Burkina ont signé la Charte du Liptako-Gourma. Signé par les militaires au pouvoir dans les trois pays, le texte est censé créer une nouvelle entité : l'Alliance des États du Sahel. Son but est de créer des systèmes de défense collective et d’assistance mutuelle.

"J’ai signé ce jour avec les Chefs d’Etat du Burkina Faso et du Niger la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES) visant à établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au bénéfice de nos populations", a écrit le président malien de la transition, Assimi Goita.

Selon des observateurs, cette alliance entérine la mort du G5 Sahel, organisme dédié pour la lutte contre le terrorisme. La création de cette organisation intervient après le coup d'Etat au Niger. L'armée qui avait renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier a justifié le putsch par la dégradation de la situation sécuritaire du pays.