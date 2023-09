Côte d'Ivoire : le concours d'entrée dans les établissements publics lancé

Le directeur de Cabinet du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Moustapha Sangaré, a procédé le 16 septembre 2023 au Lycée Technique d’Abidjan Cocody, au lancement de la Session 2023 des concours d’entrée dans les Établissements Publics de Formation Professionnelle. Ils sont nombreux à plancher à ce concours. Au total, 24 768 candidats composent les épreuves écrites sur toute l’étendue du territoire nationale.

La phase écrite du concours d'entrée dans les établissements publics et de la formation professionnelle lancée

La phase écrite du concours d'entrée dans les établissements publics et de la formation professionnelle est lancée le samedi 26 septembre 2023. Une compétition écrite qui regroupe plusieurs candidats venus de diverses horizons.

En effet, à en croire le directeur de Cabinet « lors de la session 2022, nous avons enregistré 21 319 candidats. Cette année, pour la session 2023, on note une hausse de 3 449 candidats. Ceci est la preuve de l’intérêt de plus en plus croissant des jeunes pour la Formation Professionnelle ». Ainsi, à travers l'intervention du directeur, il urge de noter que le nombre de candidats ayant composé cette année dépasse un peu celui des années antérieures. On note donc une légère augmentation.

Pour rappel, le concours de cette année enregistre 5 763 candidats pour le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), 10 259 candidats pour le Brevet de Technicien Industriel (BT), 3 151 candidats pour le Brevet de Technicien Tertiaire, 2 007 candidats pour le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Industriel et 3 588 candidats pour le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Tertiaire.

En outre, ces candidats sont repartis dans 75 centres de composition ont 16 à Abidjan et 59 à l’intérieur du pays. De la même manière, 75 commissaires de composition ont été déployés sur toute l’étendue du territoire national afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.

Par ailleurs, il faut notifier que les résultats de ce concours d’entrée dans les établissements publics de formation professionnelle, session 2023, seront disponibles le samedi 23 septembre 2023.