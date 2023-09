Côte d’Ivoire : Alpha Blondy donne des conseils aux jeunes artistes

Le succès, la gloire et la notoriété ont un prix. C’est la quintessence de la publication que le chanteur Reggae ivoirien, Alpha Blondy donne aux nombreux jeunes artistes africains et particulièrement ivoiriens.

Alpha Blondy : ‘’J’ai galéré, j’ai passé par toutes les étapes pour arriver là où je suis aujourd’hui’’

Le chanteur Reggae interplanétaire, Alpha Blondy fait la fierté de la musique et du drapeau ivoirien dans le monde. Ses chansons sont écoutées partout et ses différents concerts affichent complet à chaque fois qu’il se produit sur les cinq continents. Avec l’abnégation au travail, la star ivoirienne a raflé de nombreux trophées ici et ailleurs ainsi que des disques d’or et de platine sur plusieurs de ses albums qui sont sortis.

Jagger qui est adulé par tous aujourd'hui a eu une aventure très difficile dès le début de sa carrière musicale. Ça n'a pas été une simple balade de santé pour lui avant d’avoir le succès et la notoriété qu’il mérite actuellement. Il est un bel exemple pour les nouvelles voix musicales en Côte d’Ivoire.

La mégastar ne veut pas que les jeunes chanteurs pensent que c'est facile d’embrasser la musique aussi facilement et pour être reconnu aussitôt par les mélomanes. Dans un post ce samedi 16 septembre sur sa page Facebook, le koro Alpha a donné une belle leçon de persévérance à tous les jeunes artistes à travers sa propre expérience avec un sondage des années 1982 où il était au bas du classement. ‘’Votre Alpha Blondy était 31ème du classement en 1982. Il ne faut pas que les jeunes pensent que la vie commence au 15ème étage. Elle commence au 1er étage ou même au sous-sol. C’est là que moi j’ai commencé. J’ai galéré, j’ai passé par toutes les étapes pour arriver là où je suis aujourd’hui. Baramôgôs Idjadja!!! ( accroche-toi, ne lâche pas !!!)’’, écrit-il.