Le Mali s'engage dans la lutte contre l'extrémisme violent

Pour le développement de la nation en général et du système éducatif au Mali, le gouvernement s'engage pour lutter contre l'extrémisme violent de manière durable. C'est une initiative du président Assimi Goïta dans le monde éducatif.

Lutte contre l'extrémisme Violent : le Mali oeuvre pour le développement du système éducatif

En effet, avant la mise en vigueur de cette initiative, des cadres on été formés à travers un atelier de validation du guide revisé et de formation des formateurs des cadres du département de l'éducation nationale. Ainsi, le guide élaboré renseigne sur les méthodes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent par l'éducation. Au total 30 cadres ont bénéficié de cette formation organisée par les autorités.

En réalité, le Ministre de L'Education Nationale, Amadou Sy Savané a co-présidé avec le Chef du bureau de l'Unesco au Mali, Edmond Munkala la cérémonie de remise des attestations des bénéficiaires après la formation sur les différentes stratégies de lutte contre l'extrémisme Violent en milieu scolaire. C'est une cérémonie qui a eu lieu le mardi 19 septembre 2023 dans la cour de Ministère de l'éducation Nationale.

En outre, en dehors des participants, cet événement a permis au premier responsable de l'éducation malienne de remercier l'Unesco pour son accompagnement en faveur de l'école malienne. De la même manière, le Chef du bureau de l'Unesco n'a pas resté en marge a cet événement. Ainsi, réaffirmé son engagement à rester toujours au côté du Gouvernement malien pour répondre favorablement aux attentes relatives à l'éducation, la science et la culture.