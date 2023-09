Joe Biden : « La Russie est le seul responsable de la guerre en Ukraine »

« La Russie, elle seule, est responsable de cette guerre. Elle seule a le pouvoir de mettre fin à cette guerre. Elle seule fait obstacle de la paix », c'est en ces termes que Joe Biden a dénoncé l'agression russe à la 78ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New-York.

Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU : « La Russie, elle seule, est responsable de cette guerre »

L'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce mardi 19 septembre 2023 a décidément été marquée par divers discours. De vives voix à l'image du président américain Joe Biden se lève pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine. « Nous devons résister aujourd’hui à cette agression flagrante pour dissuader d’autres agresseurs potentiels demain », déclare le patron de la Maison Blanche devant les dirigeants mondiaux réunis à New York.

Le Président Joe Biden visiblement pas confortable exprime ses vives émotions à la communauté internationale. « Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous... car nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Et aucune nation ne peut relever seule les défis d’aujourd’hui », a lancé le successeur de Donald Trump.

Joe Biden a souligné à quel point le leadership et la gouvernance mondiale sont importants dans un monde de plus en plus fracturé. Il faut préciser que les États-Unis font partie des États farouchement opposés à la guerre Russo-ukrainienne. Washington a par ailleurs sanctionné la Russie.