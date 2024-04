77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Lors de la 55è session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, le représentant de la Russie a craché ses vérités comme d’habitude. L’émissaire de Vladimir Poutine a dénoncé la pression politique que les pays occidentaux exercent sur les Africains, en particulier, le Mali.

La Russie n’est véritablement pas contente de la pression politique que subit le Mali de la part des pays occidentaux. Elle l’a fait savoir par la voix de son représentant à la 55e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève. Rouslan Stroganov a donc appelé à fournir une réelle aide à ce pays d’Afrique au lieu de chercher à lui mettre la pression.

« Les autorités maliennes ont besoin d’aide pour une reconstruction à plusieurs niveaux de la part de la communauté internationale plutôt que de la pression politique que les pays occidentaux tentent d’exercer, surtout en recourant aux mécanismes internationaux des droits de l’homme », a déclaré Rouslan Stroganov.

Selon le diplomate et chef de la délégation de Russie à Genève, cette approche des pays occidentaux est inacceptable. Il les invite donc à « abandonner cette pratique et à fournir au Mali une véritable assistance technique, en tenant compte des intérêts des dirigeants et des citoyens de ce pays », a laissé entendre Rouslan Stroganov avant de préciser que la Russie suit de près la situation dans le domaine des droits au Mali.