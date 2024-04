77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, plusieurs denrées alimentaires avariées ont été incinérées à Duékoué. C’était jeudi dernier en présence de Laciné Fofana, directeur régional du ministère des Ressources animales et halieutiques.

Une quantité importante de produits avariés incinérés à Duékoué en Côte d’Ivoire

Selon le directeur régional, c’est lors d’un contrôle que 945 kg de pattes de poulets avariées et impropres à la consommation ont été découverts dans une chambre froide. Après la saisie, les agents ont procédé à l’incinération ce jour à la décharge publique. Il s’agit de 63 cartons de pattes de poulets de 15 kg chacun qui ont été détruits.

À en croire le directeur Fofana, « l’objectif de cette action est de préserver la santé des populations, non seulement en les retirant du marché, mais aussi et surtout en les détruisant », a-t-il affirmé à l’AIP. Il n’a pas manqué de rappeler que l’opération a été faite en présence des agents de la direction régionale du ministère de l’Environnement et aussi de la gendarmerie. Ceci, pour mieux encadrer l’opération afin que les populations ne s’emparent pas des produits une fois brûlés.