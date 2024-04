77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’attaquant des Panthères du Gabon Pierre Emerick Aubameyang pourrait effectuer son retour en sélection nationale. Et pour cause, le sélectionneur Thierry Mouyouma a eu un entretien avec le joueur en France.

En tournée en France, le sélectionneur des Panthères du Gabon a rencontré mercredi 27 mars dernier l’attaquant Pierre Emerick Aubameyang. A l’occasion, le technicien a fait part de son projet au joueur. Toute chose qui pourrait indiquer que la hache de guerre serait en train d’être enterrée pour permettre à la sélection de bénéficier des performances du meilleur joueur gabonais.

À noter que le retour de Pierre Emerick Aubameyang en sélection serait très bénéfique pour la nation gabonaise. Car le joueur est actuellement sur les nuages avec L’Olympique de Marseille et fait tout feu toute flamme. Écarté pour la CAN 2023 et la trêve internationale passée, il pourrait donc effectuer son grand retour dès juin 2024 pour les éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN 2025.