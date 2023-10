UNESCO: L'architecte burkinabè Francis Kéré désigné pour la conception d'un musée virtuel

Après avoir accompli des chefs-d'œuvre extraordinaires, l'architecte burkinabé Francis Kéré est désigné par l'UNESCO, pour la conception d'un nouveau musée virtuel des œuvres culturelles déportées.

UNESCO : L'architecte burkinabé Francis Kéré vers la conception d'un musée virtuel

Prix Pritzker en 2022, l'UNESCO confie à Francis Kéré la conception d'une plateforme visuelle répertoriant les objets d'art disparus (52000) selon l'inventaire parcellaire d'Interpol. Une sorte d’exposition virtuelle, dont le lancement est prévu pour fin 2025.

Passionné voire obsédé par les arbres, l'architecte Francis Kéré, le lauréat du prix Pritzker en 2022 s’en est inspiré pour concevoir le café de la Triennale de Milan, la même année, ou le pavillon temporaire de la Serpentine Gallery à Londres, en plein Hyde Park, en 2017. Le motif s’est aussi imposé dans le dessin de la future Assemblée nationale du Bénin.

Alors quand l’Unesco l’a contacté, en 2022, pour imaginer les contours d’un musée virtuel des objets volés, Francis Kéré a naturellement pensé à un baobab. « Quand on parle “arbre”, on parle “racines” et “appartenance”. C’est la colonne vertébrale d’une communauté », explicite l’architecte.

Abattre une forêt condamne l’écosystème tout entier. « C’est la même chose avec les objets d’art, poursuit Francis Kéré. Si on retire un objet à une communauté, on lui arrache ses racines », rapporte Le Monde.