Burkina Faso : Ibrahim Traoré en marche vers la souveraineté alimentaire

La marche à la souveraineté alimentaire du gouvernement burkinabè est presqu’à terme. Une initiative présidentielle qui entre dans le cadre de la production agricole. Ainsi, le président Ibrahim Traoré engagé pour le développement de sa nation, a relancé les cultures sur les plaines agricoles de Bagré, dans la région du centre-est. Un espace autrefois envahi par les terroristes et délaissé ensuite par la population. Après une farouche lutte contre le terrorisme, les producteurs agricoles ont repris le chemin de leurs exploitations grâce à la stratégie mise en place dans le cadre de cette initiative présidentielle.

La reconquête du territoire national et la quête de l’autosuffisance alimentaire au cœur de l'actualité au Burkina Faso

En effet, l'initiative vise en un premier temps, à « déloger les terroristes, à sécuriser la plaine et enfin, à lancer la production ». Ensuite, plusieurs acteurs ont été mobilisés pour le bon fonctionnement et la mise en place des stratégies efficaces. Ces derniers sont composés des producteurs, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des personnes déplacées internes et transformateurs. Tous engagés pour soutenir cette vision du président Ibrahim Traoré d’amener le peuple burkinabè à s’auto-suffire sur le plan alimentaire. Au total, près 1730 hectares ont été cultivés. Tel est le bilan et le fruit de cette initiative du président Ibrahim Traoré pour le développement du pays.