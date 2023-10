​Togo: le parti UNIR en marche pour un Togo harmonieux et social

Préoccupé par le développement de la nation, le parti Unir montre son soutien indéfectible aux côtés du gouvernement togolais. Outre le respect qui incarne les différents acteurs et responsables de ce parti au Togo, il regorge également une vision prioritaire pour le peuple. Ainsi, bâtir une cité agréable et prospère préoccupe le gouvernement du Président Faure Gnassingbé et le parti Unir.

Le soutien indéfectible du parti Unir au peuple togolais

Le Président Faure Gnassingbé, dans ses différentes actions, a mis devant l'intérêt du peuple sans une distinction de conviction politique ou d’ appartenance sociale. Tel est également la vision du parti Unir qui porte son soutien indéfectible au gouvernement. Pour ce parti, il n'y a pas de motif pour laisser de côté un seul togolais. Sachant que c’est dans l’union, qu’on peut construire un monde meilleur, le parti UNIR reste ouvert et engagé pour toute formation politique aux idéaux d’ inclusion.

Par ailleurs, leurs actions et leurs actes témoignent leur ferme engagement à soutenir le gouvernement en place dans ces activités. Dans le cadre de venir en aide à la couche vulnérable, le parti Unir à l’approche de la rentrée scolaire 2023, les cadres se sont illustrés de la plus belle des initiatives sur le territoire national. Celles de partager plusieurs kits scolaires à la couche vulnérable de la région martime, dans les coins et hameaux les plus reculés du Togo.