​Togo: Faure Gnassingbé engagé pour le développement économique

Plusieurs grands chantiers ont été lancés par le Président Faure Gnassingbé au Togo conformément à sa feuille de route gouvernementale. Ainsi, il s'est engagé à assurer le développement du pays sur plusieurs plans ( économique social et bien d'autres).

Le développement économique, social, une priorité pour le président Faure Gnassingbé

En effet, l’amélioration du système de santé et de l’éducation et l’inclusion sociale sont des actions innovantes du président Faure Gnassingbé sur le plan social. Accompagné d'une équipe dynamique et motivée, le gouvernement est déterminé à assurer le bien-être des citoyens, l’accès à la santé universelle. Cette initiative conduit à l’implantation des structures sanitaires modernes dans toutes les régions économiques de la nation.

En outre, la création des emplois et la promotion de l’entrepreneuriat national à travers les filets sociaux de financement (plus de 80 milliards de francs CFA à travers le Fonds national de la finance inclusive (FNFI), les programmes de développement sont des actions salvatrices du gouvernement togolais pour le développement de la nation.

Par ailleurs, depuis 2017, une haute autorité la lutter contre la corruption dans l’administration et la cour des comptes pour la vérification des comptes et la gestion des établissements publics et des entreprises publiques sont mises exécution. Ceci pour assurer la bonne gouvernance du pays en protégeant les biens publics.

En plus, l’instauration d’un climat propice aux affaires n'est pas aussi du reste. La sécurité et la paix dans le pays ont donné une ouverture agréable sans contraintes au pays étrangers d'assumer pleinement leur soutien au peuple togolais.