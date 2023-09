ONU: Tiémoko Meyliet Koné s'est entretenu avec Antonio Guterres

Le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné séjourne aux Etats-Unis dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.

ONU: Tiémoko Meyliet Koné s'est entretenu avec Antonio Guterres

Représentant du président Alassane Ouattara à New York à la 78e Assemblée générale de l'ONU, le Vice-président a pris part, lundi 18 septembre 2023, à la séance d’ouverture du Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable, et a eu un entretien avec le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres.

Placé sous la présidence de Dennis Francis, président de la 78e session de l’Assemblée Générale de l’ONU, le forum politique de haut niveau avait pour thème : « Préparer le terrain : ce qui a été fait, les domaines dans lesquels nous sommes à la traîne et ce qui doit être fait ».

Les différents intervenants à cette tribune ont tous déploré que les 17 objectifs du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, fixés par l’ONU en 2015, n’aient été atteints qu’à 15% à mi-chemin. Au nombre de ceux-ci, l’objectif "faim zéro", l’éradication de la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques considérés par certains comme un échec.

Ils ont, en conséquence, appelé à plus d’engagement et d’actions coordonnées pour sauver la planète et créer davantage d’opportunités pour les jeunes générations, notamment à travers le projet de déclaration de politique qui a été adopté, séance tenante.

Le Vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a ainsi exposé au secrétaire général de l'ONU la vision et l’évolution de la situation de la Côte d’Ivoire sur ces grands enjeux du développement durable. L'émissaire d'Alassane Ouattara a enchaîné une série d'entretiens avec plusieurs directeurs d'agences et d'organismes internationaux.

Notons que la ministre d’État, ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, la ministre du plan et du développement, Nialé Kaba, le ministre de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et le ministre de l’environnement et du développement durable, Jean-Luc Assi, ont également participé à ces différentes activités.