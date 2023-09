CAN féminine 2024 (Q) : 21 Éléphantes convoquées face à la Tanzanie

La selectionneure des Éléphantes de Côte d'Ivoire a dévoilé la liste des joueuses convoquées pour la campagne de premiers tours des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2024 au Maroc. Ainsi, Clémentine Touré a fait appel à 21 combattantes pour affronter la Tanzanie.

CAN féminine 2024 (Q) : liste des Éléphantes pour affronter la Tanzanie

La technicienne ivoirienne Clémentine Touré, a dévoilé, une liste de 21 guerrières. Dans sa liste, on note trois (03) gardiennes de but, sept (07) défenseures, six (06) milieux de terrain et cinq (05) attaquantes.

Pour rappel, la manche aller de la rencontre face à la Tanzanie, est prévue le 22 septembre 2023, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Après cette confrontation, Amani Bernadette et ses coéquipières vont s'envoler pour le match retour en Tanzanie mardi 26 septembre qui aura lieu sur la pelouse du Azam complex stadium Dar es Salam. Ceci, dans l'optique d'arracher leur billet pour le dernier tour qualificatif de la CAN féminine 2024.

Voici la liste des joueuses sélectionnées pour la CAN féminine 2024 (Q)

Gardiennes de but:

Djohoré Cynthia (Atletico)

Gnamien Anoh Ablan Monique (Afan)

Diabaté Aminata (Juventus)

Défenseures:

Diakité Mariam (Fc Fleury/ France)

Coulibaly Fatou (Kryvbas FC/ Ukraine)

Kphao Zoté Nina (Fenerbahce/ Turquie)

Cissé Matoba (Atletico)

Kacou Raymonde (Inter d’Abidjan)

Yapo Aboa Marie (Inter d’Abidjan)

Mariam (Inter d’Abidjan)

Milieux:

Guehai Ida Rebecca (Legrano Fc/ Espagne)

Amani Bernadette (Sociedad Deportivo Eiba/ Espagne)

Kokoro Sylviane (Sporting del Casa/ Maroc)

Tourén Doudou Yeti (Inter d’Abidjan)

Gnaly Estelle (Atletico)

Hien Marie Louise (Inter d’Abidjan)

Attaquantes:

Kouassi Rosemonde (Fc Fleury 91/ France)

N’Guessan Koko Ange (UDG Tenerife/ Espagne)

Behiran Melissa Sandrine (Inter d’Abidjan)

N’Gnamien Sandrine (Inter d’Abidjan)

Abrogoua Frederique (Inter d’Abidjan)