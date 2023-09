Mohamed Bazoum a porté plainte contre l'Etat du Niger devant la Cour de la justice de la Commuanuté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Niger : Mohamed Bazoum porte plainte contre les putschistes devant la CEDEAO

Près de deux mois après le Coup d'Etat du 26 juillet contre son régime Mohamed Bazoum saisit la Cour de la justice de la CEDEAO. Ses avocats ont déposé une plainte devant l'organe judiciaire de la CEDEAO dont le siège se trouve à Abuja au Nigeria.

Dans cette plainte, les avocats dénoncent l'arrestation et la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, de son épouse Hadiza Bazoum et de son fils Salem Bazoum. Ils exigent leur libération immédiate à la réinstallation du président déchu dans ses fonctions régaliennes de Chef d'Etat légitime du Niger.

Mohamed Bazoum et sa famille montent au créneau et saisissent la justice pour la première fois depuis le putsch militaire du 26 juillet. Le chef de l'Etat déchu, soutenu par la CEDEAO, la France et d'autres partenaires internationaux refusent de rendre le tablier malgré la ferme volonté des militaires à ne pas négocier son retour aux affaires.