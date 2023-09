Shakira parle à nouveau de sa rupture avec Gérard Piqué

Après une dizaine d’années passées ensemble, Shakira et Gérard Piqué ont fini par se séparer. Cette situation bouleversante marque toujours la chanteuse colombienne. Dans une interview accordée au magazine américain Billboard, elle est revenue encore dessus.

Shakira : ‘’Mon plus grand rêve était d’élever mes enfants avec leur père’’

Shakira a vraiment été bouleversée après son divorce avec l’ancien joueur espagnol, Gérard Piqué. La tournure qu'a prise cette séparation a beaucoup joué sur la chanteuse colombienne de 46 ans. Son chagrin a même été ressenti dans les différents singles qu’elle a sorti qui parlent de sa rupture avec l’ex-défenseur de 36 ans du FC Barcelone.

De cette dizaine années de relation, le couple a eu deux enfants qui sont aujourd’hui sous la garde de l’artiste originaire de Barranquilla. C’est cette situation que la star ne voulait pas vivre durant sa vie. Dans une interview accordée au magazine américain Billboard, plusieurs sujets ont été abordés avec Shakira dont le concept de famille en faisant allusion à sa vie de femme divorcée aujourd’hui. ‘’Mon plus grand rêve était d’élever mes enfants avec leur père, de fonder une famille, de surmonter les problèmes et les obstacles, de vieillir aux côtés de quelqu’un. Je sais désormais que cela ne se réalisera pas. J’ai cru au ‘‘jusqu’à ce que la mort nous sépare’’. Lorsqu’une famille est brisée, rien ne peut compenser cette douleur’’, dit-elle.

Dans le tabloïd américain, la chanteuse a indiqué qu’elle ne doit pas baisser les bras concernant sa carrière musicale, malgré la situation qu'elle a vécu avec Gérard Piqué. ‘’Être mère célibataire et continuer à mener une carrière de pop star est parfois incompatible, mais il est difficile pour moi de quitter la scène. Je dois avancer’’, avance-t-elle. Au-delà, ses parents étaient un modèle pour elle. Parce que ceux-ci ont passé de longue bonne année ensemble et sont toujours ensemble. Et c’est ce modèle de vie qu’elle voulait vivre. Mais, hélas ! ‘’Mes parents sont ensemble depuis, je ne sais pas, 50 ans. Ils s’aiment comme au premier jour, un amour qui ressemble à un feuilleton. Ils ont toujours été mon exemple, et c’est ce que je voulais pour mes enfants et moi, mais cela n’a pas été possible’’, conclut-elle.