Shakira visée par une nouvelle procédure judiciaire pour fraude fiscale

L’ex-femme de l’ancien défenseur du FC Barcelone, Shakira n’est pas encore sortie de l’auberge avec la justice espagnole. Après des accusations de fraude fiscale qui remonte entre 2012 et 2014, la chanteuse colombienne doit faire face à une nouvelle affaire qui remonterait à 2018.

Shakira accusée de fraude fiscale présumée en Espagne

La chanteuse colombienne, Shakira a coupé tout contact avec l’Espagne où elle était en couple avec l’ex-défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Elle a établi ses quartiers à Miami avec ses deux enfants qu’elle a eus avec l’ancien international espagnol. N’empêche, la star de 46 ans n’a pas définitivement rompu avec le pays de son ex-époux. Elle n’a toujours pas encore fini avec les démêlées avec la justice espagnole.

Les tribunaux espagnols sont à nouveau à ses trousses pour une présumée fraude fiscale qui remonte en 2018 en prétendant vivre hors d'Espagne. C’est la Haute cour de justice de Catalogne (TSJC) qui a annoncé le jeudi 20 juillet que le tribunal d'Esplugues de Llobregat de Barcelone a ouvert une deuxième affaire pénale contre Shakira.

Selon la presse espagnole dont Voz Pópuli qui rapporte l’affaire, le tribunal a traité la plainte déposée par le bureau du procureur dans laquelle il accuse la chanteuse colombienne d’avoir prétendument éludé les paiements au trésor.

Le média précité ne dévoile pas le montant qui est réclamé à l’artiste, car il s’agit d’une ‘’enquête réservée’’, on ne peut donc savoir pour l’instant si ce chiffre est supérieur à 120 000 euros, montant fixé par le Code pénal pour escroquerie qui est considéré comme un crime.

Cependant, Shakira qui n’est pas à son premier dossier devant la justice espagnole, doit comparaître en novembre prochain pour fraude fiscale entre 2012 et 2014 en prétendant vivre hors d'Espagne pour payer moins d'impôts. De plus, l’agence a défendu que la chanteuse aurait des revenus cachés en utilisant un ‘’treillis’’ d’entreprises dans des pays comme le Panama, Malte, le Luxembourg et les îles Vierges britanniques.