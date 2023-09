Togo : Faure Gnassingbé déterminé à améliorer les services numériques

Avoir d'amélioration dans les services numériques et dans la digitalisation des résultats scolaires, le gouvernement de Faure Gnassingbé, procède au renforcement du secteur. Ainsi, plusieurs tablettes ont été remises aux acteurs de l'éducation. La cérémonie de remise de ces tablettes a eu lieu au lycée scientifique de Lomé le vendredi 22 septembre 2023.

Près de 723 tablettes mises à la disposition des acteurs de l'éducation au Togo

En effet, cette cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaire, secondaire et technique Piyabalo Nabede au nom du ministre Dodzi Komla Kokoroko. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre des projets du gouvernement pour améliorer la qualité de l'éducation au Togo.

Le projet de digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire est une initiative du gouvernement togolais. Et pour mettre en valeur le système numérique dans le secteur éducatif, le gouvernement soutient les acteurs de l'éducation à travers des tablettes pour le démarrage effectif de la phase expérimentale du projet.

Près de 723 tablettes ont été données et mises à la disposition des directions régionales de l’éducation, des inspections, des établissements et des écoles normales de formation. Cette action est soutenue financièrement par la Banque mondiale à travers le Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base.

Pour rappel, le lot de tablettes a été récupéré par le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement primaire et secondaire avec quelques cadres du ministère de l'enseignement.

À en croire le directeur du cabinet, les tablettes vont contribuer au suivi pédagogique, à la formation des élèves-professeurs et à l'achèvement des réformes du gouvernement dans le système éducatif au Togo.

Par ailleurs, les acteurs bénéficiaires de ce don, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement et rassurent les autorités un usage judicieux de ces matériels numériques.