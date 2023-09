Niger : Emmanuel Macron annonce le retrait des militaires français

Le président Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche, le retrait des militaires français présents au Niger. Paris se ravise enfin, après plusieurs semaines de résistance.

Niger : la junte obtient le retrait des militaires français

Paris s'accorde finalement avec la junte nigérienne pour le retrait des militaires français. Dans une annonce médiatique, Emmanuel Macron a fait savoir que la France a décidé de rompre sa coopération militaire avec le Niger. "Nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger", a-t-il indiqué.

Cette annonce inattendue intervient plusieurs semaines après la dénonciation des accords militaires par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dirigé par les militaires. Les putschistes ont dénoncé lesdits accords à la suite de certains événements pour lesquels ils soupçonnent la France. Ils avaient donc demandé le retrait des militaires français.

Le CNSP a accusé la France d'envisager une agression militaire contre le Niger. Une accusation que Paris a très vite démentie, mais la junte est revenue à la charge récemment avec d'autres éléments.

Dans un communiqué lu par son Porte-parole, le CNSP a indiqué la France préparerait une agression militaire contre le Niger en collaboration avec certains pays de la sous-région. Selon les putschistes, la France aurait déployé ses troupes et des matériels militaires au Bénin, en Côte et au Sénégal dans le but d'attaquer Niamey.

Relations tendues

Il faut dire que depuis le coup d'État du 26 juillet, les relations sont très tendues entre la France et les nouvelles autorités nigériennes. Paris ne reconnaît pas la junte qui a pris le pouvoir en renversant Mohamed Bazoum.

Pour les autorités françaises, leur seul interlocuteur légal au Niger est le président déchu Mohamed Bazoum. Paris avait catégoriquement refusé toutes discussions avec la junte.

Aujourd'hui, elle va devoir échanger avec les nouvelles autorités. Ces échanges sont nécessaires pour le retrait pacifique des militaires français, qui s'annonce pour d'ici la fin de l'année.