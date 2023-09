Le Niger ferme son espace aérien aux avions français

Entre le Niger et France, les relations se détériorent de plus en plus. Et pour cause, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP a décidé de fermer l'espace aérien du pays aux avions français. Une décision qui date du samedi 23 septembre 2023.

L'espace aérien nigérien interdit aux avions français

Les avions français sont désormais interdits d'utiliser l'espace aérien du Niger. Ainsi en a décidé le régime militaire au pouvoir à Niamey avec à sa tête le général de brigade Abdourahamane Tchiani. Selon le communiqué de la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum du pouvoir, l'espace aérien nigérien « reste ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des appareils français et de ceux affrétés par la France, y compris la flotte d'Air France ».

Le communiqué précise que « tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux demeurent interdits, sauf autorisation exceptionnelle des autorités ». Par cette nouvelle décision qui creuse encore plus d'écart entre Niamey et Paris, le gouvernement du Niger entend reprendre le contrôle total de son ciel et de son territoire au grand bonheur du peuple nigérien.

Information

Restriction de l'espace aérien nigérien aux appareils français

Conformément au communiqué du samedi 23 septembre 2023 transmis à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA), le Niger a décidé de restreindre l'accès à son espace aérien.

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie