Niger : la France se ravise et rappelle son ambassadeur Sylvain Itté

Sylvain Itté, ambassadeur de France au Niger, va finalement plier bagages près d'un mois après son expulsion par la junte.

Niger : la France rappelle son ambassadeur Sylvain Itté

Emmanuel Macron a annoncé le départ de l'ambassadeur français Sylvain Itté, en poste au Niger. La France s'était opposé à l'expulsion de ce dernier par les putschistes, arguant que seul le régime de Mohamed Bazoum est légitime pour prendre une telle décision.

Face à la résistance affichée par Paris, les nouvelles autorités nigériennes avaient pris des mesures correctives contre l'ambassadeur et sa famille. Son immunité et son visa diplomatique ont été levés et son expulsion manu militari a été autorisée.

Après ces mesures coercitives, l'ambassadeur français était réduit au strict minimum, surtout en matière de déplacement. Ses mouvements se limitaient au sein des locaux de l'ambassade. Dans la foulée, l'attaché militaire de l'ambassade a été arrêté et relâché quelques heures après.

Ces événements ont certainement motivé la France à se raviser. Emmanuel Macron a indiqué que le rappel de l'ambassadeur a été discuté avec Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu.

Départ annoncé des troupes françaises

La France a également décidé de mettre fin à sa coopération militaire avec le Niger. D'ici à la fin de l'année 2023, les troupes françaises vont quitter Niamey, a annoncé Emmanuel Macron. Il a indiqué que la question sera évoquée avec les putschistes pour un départ pacifique des militaires français.

Au Niger, la France compte 1500 soldats. Selon Emmanuel Macron, ce déploiement a été fait à la demande des autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.